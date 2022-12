Lazio: on line il sito del Difensore civico, Fardelli "accorciare distanza cittadino e istituzioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 5 dicembre è on line, all'indirizzo internet https://difensorecivico.regione.lazio.it/, il sito del Difensore civico del Lazio: questo organo, attualmente ricoperto da Marino Fardelli, è stato istituito nel febbraio del 1980 dal Consiglio regionale del Lazio, per svolgere una funzione di intermediazione tra pubblica amministrazione e cittadini a garanzia e a tutela dei diritti di questi ultimi in caso di ritardi, omissioni, discriminazioni o abusi. Purtroppo, come dichiara Marino Fardelli, "si tratta di un organo le cui funzioni non sono ancora del tutto conosciute alla cittadinanza". Con la creazione di un sito internet dedicato a tale organismo di garanzia si intende appunto provare a colmare questa lacuna ed "accorciare ancora di più la distanza esistente tra cittadino e istituzioni", dice ancora Fardelli; tanto più che si tratta di una funzione completamente gratuita. Insomma, si tratta di far sapere che "la difesa civica nel Lazio c'è", conclude il Difensore Civico Fardelli. "Il sito del Difensore Civico della Regione Lazio costituisce una importante innovazione nel dialogo tra pubblica amministrazione e cittadini. Da oggi tutti coloro che desiderano anche solo sapere di più sull'istituzione avranno una piattaforma dedicata", ha commentato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi.(Com)