Ucraina: Lollobrigida, solidarietà a Crosetto, mi aspetto ferma condanna da tutti

22 luglio 2021

- "Frasi vergognose sono state rivolte al ministro della Difesa Guido Crosetto, come riportato da un servizio andato in onda nel programma Tv 'Quarta Repubblica'. Esprimo la massima solidarietà al collega Crosetto e una ferma condanna verso questi comportamenti. Mi aspetto altrettanto da tutte le altre forze politiche, perché solo in questo modo possiamo riuscire ad isolare quelle che possiamo definire vere e proprie forme di violenza". Lo afferma il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida riferendosi ad un video in cui un militante pacifista giustificava la violenza fisica contro il ministro della Difesa. (Rin)