Roma: controlli anti droga da centro a periferia, 11 spacciatori arrestati

20 luglio 2021

- Prosegue l’attività antidroga da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha consentito, nell’ultimo week-end, di eseguire diverse attività in vari quartieri della Capitale, dal centro storico alle periferie, e di arrestare 11 persone gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A San Basilio, nella nota piazza di spaccio di via Corinaldo, i carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno arrestato una donna 39enne un uomo di 46 anni, entrambi romani e con precedenti. L’uomo, risultato percettore di reddito di cittadinanza, è stato notato dai militari in strada aggirarsi con fare sospetto in compagnia della donna e sono stati fermati per un controllo. Le perquisizioni hanno portato al rinvenimento e al sequestro di 22 involucri contenenti cocaina. Sempre in via Corinaldo, un’altra pattuglia della Stazione Roma San Basilio ha notato un anziano aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un portone d’ingresso di uno stabile e lo ha fermato per una verifica. L’uomo, un 83enne di origini calabresi, al seguito del controllo è stato trovato con 2 dosi di cocaina. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso ai militari di rinvenire altri 171 grammi di cocaina e diverse dosi di marijuana e la somma contante di 2.980, ritenuta provento di pregressa attività illecita. (segue) (Rer)