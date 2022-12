Roma: controlli anti droga da centro a periferia, 11 spacciatori arrestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tor Bella Monaca, in via Santa Rita da Cascia, i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un cittadino del Marocco di 25 anni che aveva ceduto una dose di crack ad un 31enne italiano, identificato e segnalato al Prefetto. Nel quartiere Centocelle, un cittadino del Bangladesh di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Centocelle subito dopo aver tentato di disfarsi di un involucro, risultato contenere 17 dosi termo-sigillate di cocaina. Al Quarticciolo, i carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un cittadino del Marocco di 46 anni, già con precedenti. L’uomo, è stato notato dai militari in via Manfredonia mentre armeggiava nei pressi di un palo della luce recuperando in una cavità 25 dosi di cocaina. Il 46enne nel corso del controllo ha tentato di disfarsi di 4 dosi di hashish, prontamente recuperate dai militari. L’uomo è stato bloccato e, nelle sue tasche, i militari hanno rinvenuto e sequestrato la somma di 220 euro, ritenuta il provento di pregressa attività illecita di spaccio. Nei pressi della stazione ferroviaria Roma Tiburtina, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un 32enne cittadino della Nigeria, già con precedenti, poiché a seguito di un controllo è stato travato in possesso di 70 grammi di shaboo e la somma contante di 2.000 euro. (segue) (Rer)