Roma: controlli anti droga da centro a periferia, 11 spacciatori arrestati (3)

- I Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno arrestato in flagranza un cittadino etiope di 54 anni, già con precedenti, che, al termine di un servizio di osservazione, è stato sorpreso nei pressi della propria abitazione mentre cedeva una dose di cocaina ad un 38enne romano, che sarà segnalato quale assuntore alla competente Prefettura. La successiva perquisizione effettuata presso il domicilio del 54enne ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare un altro involucro di cocaina e la somma in contante di 300 euro in contanti. In via Manin, i carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 26enne egiziano che sottoposto ad un controllo è stato trovato in possesso di 14 grammi di hashish e la somma contante di 375 euro. In circonvallazione Cornelia, invece, i carabinieri della Stazione Madonna del Riposo, hanno arrestato un 22enne egiziano trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 100 grammi. Infine, nei pressi di via Palmiro Togliatti, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato una donna italiana senza fissa dimora di 30 anni che, alla loro vista, ha cercato di disfarsi di 2 involucri di plastica. I militari li hanno recuperati e hanno trovato all’interno cocaina ed hanno bloccato la 30enne, mentre stava tentando di dileguarsi a piedi. Successivamente la perquisizione personale ha permesso ai militari di rinvenire ulteriori 4 involucri occultati interno della giacca. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)