Regno Unito: laboristi, libero accesso al servizio sanitario un diritto costituzionale

20 luglio 2021

- Il libero accesso al servizio sanitario nazionale dovrebbe diventare un diritto costituzionale in stile statunitense, secondo le proposte sostenute da Keir Starmer, leader del Partito laborista britannico. Tali proposte, secondo quanto riporta il quotidiano "The Telegraph", sono contenute in un rapporto redatto insieme a Gordon Brown, l'ex primo ministro del Regno Unito, che sostiene un radicale cambiamento costituzionale. Starmer ha svelato un nuovo piano del suo partito per vietare la riforma del servizio verso un modello di assicurazione sanitaria di tipo europeo. Questo creerebbe per la prima volta nel Regno Unito una nuova Costituzione scritta, modellata su quelle utilizzate in paesi come Stati Uniti e Francia. Nelle proposte di Starmer e Brown, l'accesso libero e universale al servizio sanitario nazionale, alle scuole e allo stato sociale sarebbe protetto insieme a un nuovo diritto a un alloggio "dignitoso". (Rel)