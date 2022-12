Regno Unito: funzionari ministero Giustizia accusano Raab della morte di rifugiati afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Alcune "persone sono morte" durante le procedure di evacuazione dell'Afghanistan nel 2021 a causa rifiuto di Dominic Raab, allora ministro degli Esteri del Regno Unito, di verificare alcuni documenti in quanto redatti in formati a lui non graditi. E' l'accusa che alcuni funzionari del ministero della Giustizia britannico, secondo quanto riferisce il quotidiano "The Guardian", avrebbero rivolto contro Raab, che ora guida proprio il dicastero della Giustizia. Raab aveva già affrontato diverse critiche per il suo ruolo nell'evacuazione dell'Afghanistan dopo la caduta di Kabul nell'agosto dello scorso anno. Attualmente Raab è anche oggetto di un'indagine relative ad alcune accuse di bullismo. Tali fatti hanno portato a mettere in discussione il giudizio di Rishi Sunak, primo ministro britannico, per avere nuovamente assegnato a Raab un incarico governativo. (Rel)