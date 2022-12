Usa: Washington studia nuovi dazi su acciaio e alluminio cinesi in accordo con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno valutando l'imposizione di nuove tariffe a carico dell'acciaio e dell'alluminio cinesi, come strumento per "contrastare le emissioni di anidride carbonica". Lo riferisce l'agenzia di informazione economica "Bloomberg", che cita "fonti a conoscenza della questione" secondo cui Washington intende coinvolgere nell'iniziativa anche l'Unione europea. La Cina è titolare di oltre la metà della produzione mondiale di acciaio, ed è accusata da Stati Uniti e Unione europea di minacciare le loro industrie siderurgiche mantenendo un eccesso di capacità. L'amministrazione del presidente Joe Biden starebbe valutando l'imposizione dei dazi in via preliminare, e non avrebbe ancora formulato una proposta ufficiale. Secondo "Bloomberg", un accordo con l'Unione europea quasi certamente non si materializzerà prima della fine del prossimo anno. (Was)