Taiwan: Usa propongono vendita di 100 missili antierei Pac-3 (2)

- Secondo un recente articolo del quotidiano "Wall Street Journal", le massicce forniture di armamenti dagli Stati Uniti all'Ucraina complica significativamente gli sforzi degli Usa di assistere militarmente Taiwan, per preparare l'isola a una eventuale invasione da parte della Cina. Secondo il quotidiano, gli Stati Uniti hanno accumulato un "arretrato" di quasi 19 miliardi di dollari di armamenti destinati a Taiwan. Le esigenze belliche dell'Ucraina hanno posto una pressione senza precedenti sull'apparato militare industriale statunitense: secondo un recente articolo del "New York Times" le forze ucraine utilizzano in un giorno una quantità di proiettili d'artiglieria pari a quelle impiegate in un mese dalle forze Nato in Afghanistan. Già lo scorso dicembre gli Usa avevano accumulato nei confronti di Taiwan consegne arretrate per 14 miliardi di dollari; dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, e con l'aumento delle tensioni attraverso lo Stretto di Taiwan, tale cifra è aumentata a 18,7 miliardi di dollari, secondo funzionari del Congresso federale e altre fonti anonime citate dal "Wall Street Journal". Tra le forniture ancora attese dall'isola figurano, tra le altre, un ordine per 208 sistemi anticarro portatili Javelin risalente a dicembre 2015, e un altro per 215 missili antiaerei Stinger. (Was)