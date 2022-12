Regno Unito: esportazioni di gas naturale verso Europa raggiungono livelli massimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le esportazioni britanniche di gas naturale verso l'Europa attraverso il gasdotto di interconnessione del Regno Unito verso il Belgio hanno raggiunto i livelli più elevati dal 2016, secondo i dati di Elexon, l'ente che monitora il mercato elettrico. A riportare la notizia il quotidiano "The Telegraph". Le esportazioni britanniche di gas verso il continente sono insolite a dicembre poiché la domanda interna è alta in questo periodo. Tuttavia, tali esportazioni arrivano in un momento in cui l'Unione europea sta tentando di affrancarsi dalla dipendenza dal petrolio e gas russi, e ciò rende la produzione di idrocarburi britannica del Mare del Nord un elemento chiave in questo processo di sostituzione. (Rel)