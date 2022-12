Pa: Zangrillo, per il Pnrr 35.900 assunti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono dati sui primi effetti numerici delle assunzioni Pnrr: "Proprio per le assunzioni Pnrr nel 2022 e 2023 avremo una crescita dei dipendenti pubblici. Sono sei i concorsi svolti per il Piano, con graduatorie già pubblicate per un totale di circa 14 mila posti messi a bando, a tempo indeterminato e determinato. Un numero elevato, se si considera che, delle 175.100 nuove risorse per il 2022 e delle 174.800 per il 2023, 35.900 saranno di expansion demand, mentre le altre sono destinate al turn-over. La Pa non ha bisogno solo di numeri, ma di conoscenze e competenze, che vanno valorizzate al massimo". "Dobbiamo lavorare - aggiunge il ministro - su motivazioni, passione e orgoglio di appartenenza per una Pa competitiva e attrattiva, soprattutto nei confronti dei giovani, con investimenti importanti sull'orientamento a partire dalle scuole secondarie fino alle università. La pubblica amministrazione deve entrare nel ventaglio delle scelte a disposizione delle nuove generazioni", ha concluso Zangrillo. (Res)