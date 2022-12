Legge Bilancio: Lollobrigida, sui contanti pronti a correggerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le norme su Pos contante e possono essere riviste, quelle sul reddito di cittadinanza no. Francesco Lollobrigida, oltre che ministro dell'Agricoltura, è anche di fatto il numero 2 di Fratelli d'Italia e in una intervista alla "Stampa" si sofferma sulle critiche di Banca d'Italia, Cnel e Corte dei Conti al tetto al contante e alle misure sul Pos: "L'establishment aveva verso di noi un pregiudizio originario e naturale. Ma davanti a un consenso così ampio e a una coesione interna totale sono venuti meno quei sospetti. Poi è ovvio che ognuno fa il suo mestiere e noi rispettiamo l'autonomia di queste istituzioni. In una legge così ampia sarebbe anomalo se non ci fossero rilievi". Il giudizio sulla manovra peserà: "Sono critiche sui singoli aspetti della legge di stabilità. Non voglio dire marginali, ma sicuramente non centrali. I temi cardine quelli per i quali l'Italia viene giudicata sono in sicurezza. L'ossatura della manovra non è in discussione e anche i mercati stanno dimostrando di apprezzare. E questa è la cosa più importante per noi". "L'impostazione che Meloni ha dato è chiara - continua il ministro - : tutti gli aspetti non fondamentali della manovra, possono essere discussi e ridefiniti. Se ci chiedono di mantenere così com'è il reddito di cittadinanza noi diciamo di no. Ma su altre cose siamo disposti a ragionare con serenità". (segue) (Res)