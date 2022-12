Legge Bilancio: Lollobrigida, sui contanti pronti a correggerci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla manovra non si rischia l'esercizio provvisorio: "No. Io sono ottimista. Tutti i parlamentari sanno che bisogna dare delle risposte al Paese. La maggioranza si mostrerà coesa e anche l'opposizione, sono certo, darà il suo contributo". Dipende quale opposizione: il Terzo Polo collabora, mentre Conte agita la piazza: "Io esprimo semplicemente un auspicio, per il momento non vedo segni di ostruzionismo. Certo, evocare la piazza è un atteggiamento che contrasta nettamente con quello che Conte fece quando era a Palazzo Chigi. E sottolineo che quando governava lui noi abbiamo fatto opposizione in un altro modo". Quanto al Pnrr, "il Piano è stato scritto rapidamente, in una situazione molto differente a questa. Questo ha fatto sì che i progetti non rispondessero a una strategia precisa. Spesso sono stati utilizzati progetti vecchi, perché subito 'cantierabili', che nel frattempo però erano diventati irrealizzabili, a causa degli aumenti dei materiali. L'obiettivo non è spendere i fondi, ma spenderli bene. Questi non sono soldi del Monopoli. Se l'Italia non è riuscita a spendere meno soldi in più tempo, come fa a spenderne di più in meno tempo? La macchina dello Stato è rimasta quella, nessuno ci ha lasciato un'organizzazione nuova", ha concluso Lollobrigida. (Res)