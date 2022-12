Ue: Lane (Bce), l'inflazione scenderà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione calerà in modo significativo nel 2023, mentre la recessione dovrebbe essere lieve e di breve durata. Philip Lane, capo economista e membro del comitato esecutivo della Bce, in una intervista a "Milano Finanza" traccia lo scenario macroeconomico nell'Eurozona e interviene su tutti i principali ambiti della politica monetaria in vista del consiglio direttivo del 15 dicembre. Sui tassi la Bce ha fatto già molto e considererà anche quanto faranno le altre banche centrali, mentre la riduzione del bilancio (il Quantitative Tightening) secondo Lane dovrebbe essere un processo in due fasi. Nell'Eurozona l'inflazione ha raggiunto il picco: "Probabilmente è troppo presto per dare questo giudizio, - dice Lane - ma sarei ragionevolmente fiducioso nel dire che è probabile che siamo vicini al picco. Ma se il picco sia già arrivato o arriverà all'inizio del 2023 è ancora incerto. L'incertezza principale è che abbiamo visto una grande volatilità nei prezzi del gas". "In alcuni Paesi - continua - le bollette per i consumatori si sono mosse molto, mentre in altri Stati alcune utility non hanno ancora finito di aumentare i prezzi. Dato il rincaro molto consistente dell'energia, non escludo un po' di inflazione in più all'inizio del prossimo anno. Superati i mesi iniziali, andando più avanti nel 2023, in primavera o in estate, dovremmo assistere a un calo significativo del tasso di inflazione. Ciò detto, il cammino dell' inflazione dagli attuali livelli molto alti fino al 2 per cento comunque richiederà tempo". (segue) (Res)