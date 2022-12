Ue: Lane (Bce), l'inflazione scenderà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito, infine, alle proposte della Commissione Ue sul nuovo Patto di stabilità: "Ci sarà un dibattito sulla materia e vedremo i dettagli delle decisioni, ma voglio essere molto chiaro su questo punto: la cosa più importante è che l'Europa concordi un quadro fiscale il prima possibile nel 2023, perché ne abbiamo davvero bisogno per aiutare i governi europei a prendere decisioni per il 2024 e gli anni successivi. È necessaria un'ancora fiscale per assicurare che i governi siano in grado di conciliare la risposta alla crisi energetica con l'impegno per debiti sostenibili nel medio termine", ha concluso Lane. (Res)