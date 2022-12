Sardegna: danneggia dune a Tuerredda, denunciato dal Corpo forestale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si introduce con un trattore e un carrello nelle dune di Tuerredda per prelevare legna e viene denunciato dal Corpo Forestale per reati ambientali e per furto. Diverse segnalazioni telefoniche, inoltrate al numero di emergenza ambientale 1515, segnalavano che una persona, incurante dei divieti, si era introdotta con un pesante trattore con rimorchio nella spiaggia di Tuerreda, nel territorio di Teulada. L'individuo, dopo aver solcato con il pesante mezzo il delicato sistema dunale, sradicava grossi tronchi secchi di ginepro e acacia, caricandoli sul rimorchio per trasportarli presso la propria azienda. (segue) (Rsc)