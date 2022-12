Russia: Cremlino, rafforzeremo relazioni con coloro che apprezzano rispetto sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia intende sviluppare relazioni con Paesi che apprezzano la sovranità e preferiscono la cooperazione ai conflitti. Lo ha affermato l'assistente presidenziale per gli affari internazionali, Yuri Ushakov, che partecipa al forum Internazionale di esperti scientifici "Letture Primakov" in corso a Mosca. "Continueremo a fare sforzi per consolidare (...) la struttura dell'ordine mondiale sulla base della multipolarità, e lo faremo insieme ai nostri partner e amici - ossia, con quei Paesi che apprezzano la loro sovranità, preferiscono la cooperazione a confronto insensato, Paesi che sono estranei alla russofobia e in generale alle fobie", ha detto Ushakov. Al riguardo, il rappresentante del Cremlino ha aggiunto che la Russia intensifica i legami con l'Iran e i Paesi del Medio Oriente, la Turchia, il mondo arabo e musulmano. Secondo Ushakov, lo dimostra il fatto che il commercio con questi Paesi e regioni è superiore a quello con l'Europa. (Rum)