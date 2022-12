Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Workshop "La sfida dell'integrazione ambiente e salute nella Regione Lazio". Saranno presenti l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, l'assessore regionale all'Ambiente, Roberta Lombardi, e l'assessore regionale all'Urbanistica e al Ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani. Presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, in via Rosa Raimondi Garibaldi 7 (Ore 10:00)VARIE- Evento "Le Attività di Accoglienza e gli Interventi Socio Sanitari dell’Asl Latina a favore delle Persone Fragili" presso la Sala Conferenze Ce.R.S.I.Te.S, Sapienza Università di Roma Polo di Latina, sita in Viale XXIV maggio, 7 (Ore 9:00)- Convocato un consiglio straordinario relativo alla questione Sicurezza Urbana del Municipio XV. Presso la sede del Municipio Roma XV (Ore 10) (segue) (Rer)