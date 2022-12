Autonomia: Zaia, con riforma passaggio epocale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Roberto Calderoli dice che aspetta il suo decalogo sull'autonomia per chiudere la legge: "E' questione di giorni — risponde il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in una intervista al "Corriere della Sera" —. Siamo in fase di definizione di un documento che ho proposto ai colleghi delle Regioni per scendere sul terreno concreto e mettere da parte le discussioni astratte". Poi spiega quali sono i punti principali di questo decalogo: "Ho suggerito un 'Manifesto dell'autonomia differenziata' che contiene alcuni principi che devono essere condivisi. Ne indico alcuni: la promozione delle autonomie secondo l'articolo 5 della Costituzione; il principio dell'indivisibilità della Repubblica; la necessità di determinare i Lep (livelli essenziali delle prestazioni). Ho constatato una sostanziale convergenza con i colleghi presidenti, ora bisogna chiudere". Con il ministro l'intesa è perfetta: "È un addetto ai lavori, l'autonomia è nelle sue corde. E poi sa ascoltare ed è consapevole che ormai siamo arrivati all'ultimo stadio. O si fa ora o non si farà mai. Alibi non ce ne sono più". Eppure, le resistenze, anche tra i suoi colleghi, non mancano: "Bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la realtà. II Paese è di fronte a oggettive difficoltà che richiedono a ciascuno di noi un'assunzione di responsabilità. Questa passa dall'autonomia". Il timore è quello di lasciare indietro i più deboli anche se la premier Giorgia Meloni ha assicurato che non succederà: "Questa è la cifra della malagestione che è frutto delle leggi attuali, non della riforma che proponiamo noi. Se in certe realtà vengono abbandonati i rifiuti per strada o i malati sono costretti a cambiare regione la colpa non è certo dell'autonomia". "Si dice - racconta il governatore leghista - che il premio Nobel per l'economia Friedman a chi gli chiedeva se ha più bisogno chi ha o chi non ha, rispondeva che ce l'ha chi ha avuto e non ha più. Dico questo per sottolineare che la paura del cambiamento è comprensibile ma non è fondata. Nessuno ha l'interesse che il Paese vada male. L'autonomia è l'unica leva per invertire la rotta". (segue) (Res)