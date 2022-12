Autonomia: Zaia, con riforma passaggio epocale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zaia continua a ripetere che non si tratta di eversione: "E lo confermo. Vogliamo semplicemente attuare la Costituzione. Ormai l'autonomia non è più tabù. Ne parlano tranquillamente sia il presidente della Repubblica Mattarella che la premier Meloni. Io dico che sarebbe bene recuperare lo spirito con cui i nostri padri scrissero la Costituzione. Siamo di fronte ad un passaggio epocale". C'è chi teme che si voglia legare l'autonomia al presidenzialismo: "Sono due obiettivi diversi che condividiamo ma che hanno tempi diversi. Non sono possibili do ut des. L'autonomia si può fare con una legge ordinaria, per il presidenzialismo serve una riforma costituzionale. Dobbiamo lavorare convintamente per entrambi gli obiettivi", ha concluso Zaia. (Res)