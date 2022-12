Brexit: "Irish Times", dati dogane fanno auspicare fine controlli commerciali Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Sembrano aumentare le speranze che i controversi controlli post Brexit sulle merci in arrivo in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna possano essere eliminati. Le prime analisi dei dati del governo britannico hanno mostrato che almeno l'85 per cento delle importazioni attraverso il Mare d'Irlanda resta nelle fabbriche o nei negozi della regione. I dati, riportati dal quotidiano "The Irish Times", provengono da un nuovo database gestito dal dipartimento delle entrate e dalle dogane del Regno Unito (Hmrc). Il database, che l'Ue sta testando dal 7 novembre scorso, fornisce dati doganali e commerciali in tempo reale su qualsiasi bene venga caricato sui traghetti diretti ai porti dell'Irlanda del Nord. Il Regno Unito spera di fornire ai funzionari dell'Ue i dati di cui hanno bisogno per monitorare il commercio tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord e così rassicurare che esistono sistemi per impedire agli operatori disonesti di contrabbandare merci scadenti attraverso il confine.(Rel)