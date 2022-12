Ucraina: ministro Difesa, riceveremo nuovi aiuti militari dei Paesi occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina riceverà diversi carri armati e aerei da combattimento dai suoi partner occidentali. Ad affermarlo nel corso di una diretta televisiva il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov. In particolare, Reznikov ha spiegato che le forniture di sistemi di difesa antiaerea come Patriot oppure dei carri armati Leopard è una questione piuttosto di logistica che di politica. "Darci due di carri armati è inutile, mentre cento già potrà fare la differenza. Quindi, devono essere in buone condizioni tecniche", ha detto Reznikov. "Pertanto, questi non sono solo negoziati politici, sono sia tecnologici che logistici, ma rimango ottimista e credo che i carri armati degli standard Nato appariranno sul campo di battaglia, e non solo Leopard, visto che oggi abbiamo più di otto sistemi dell'artiglieria pesante di diversi Paesi. Quindi li otterremo, ne sono convinto, insieme ai carri armati e persino aerei da combattimento", ha concluso il ministro. (Kiu)