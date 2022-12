Francia: ministro Trasporti, sosterremo Ile-de-France su aumento costi mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese sosterrà al regione di Parigi, l'Ile-de-France, per "proteggere gli utenti" dall'aumento dei costi dei trasporti pubblici. Lo ha detto all'emittente radiofonica "Rtl" Clement Beaune, ministro dei Trasporti. Nei giorni scorsi la presidente della regione, Valerie Pecresse ha annunciato un aumento del Pass Navigo, l'abbonamento valido per i mezzi di trasporto locali, che potrebbero passare dai 75 euro attuali a 90 euro. Beaune non ha fornito dettagli sulle cifre. "Voglio che non ci sia un aumento significativo perché penso che non sarebbe sostenibile nel periodo di inflazione che viviamo", ha affermato il ministro. (Frp)