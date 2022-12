Regno Unito: nei collegi elettorali conservatori numero più alto di non domiciliati fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conservatori britannici rappresentano i tre seggi della Camera dei Comuni con il numero più elevato di cittadini che detengono lo status di “non domiciliati”. E’ quanto emerge da un’analisi del Partito laborista, secondo quanto riporta il quotidiano “The Indipendent”. Nel collegio elettorale di Londra e Westminster, 14.600 persone hanno rivendicato lo status fiscale di residente non domiciliato dal 1997. A Kensington tale cifra si attesta a 11.200 persone, mentre a Chelsea e Fulham di 8.300. Il Partito laborista ha invitato il governo ad abolire lo status di non domiciliati e utilizzare i fondi raccolti per pagare la formazione di una nuova generazione di personale del Sistema sanitario nazionale (Nhs). Il primo ministro Rishi Sunak, tuttavia, ha respinto tale invito, affermando che la mossa costerebbe denaro allo Stato poiché spingerebbe le persone più facoltose a lasciare il Paese.(Rel)