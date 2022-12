Emirati-Ucraina: autorità annunciano negoziati per accordo di partenariato economico globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti e l'Ucraina hanno annunciato la loro intenzione di avviare negoziati su un accordo di partenariato economico globale (Cepa) che dovrebbe concludersi entro la metà del prossimo anno. Lo ha reso noto il ministero dell'economia degli Emirati in una dichiarazione diffusa dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, secondo la quale il ministro di stato degli Emirati Arabi Uniti per il commercio estero, Thani al Zeyoudi, e la ministra dell'economia ucraina, Yulia Svyrydenko, hanno firmato una dichiarazione congiunta sui negoziati per un accordo di partenariato economico globale. Quest'anno gli Emirati hanno firmato accordi di libero scambio con India, Israele e Indonesia, con l'obiettivo di costruire la propria posizione di centro commerciale e logistico globale. (Res)