Imprese: PepsiCo taglierà centinaia di posti di lavoro nel Nord America

- La multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande PepsiCo si prepara a licenziare centinaia di dipendenti nel Nord America. Lo scrive il "Wall Street Journal", secondo cui la notizia segnala come i tagli di costi e personale si stiano gradualmente diffondendo oltre il settore della tecnologia e dei media. Secondo fonti aziendali citate dal quotidiano, PepsiCo taglierà centinaia di posizioni principalmente nel ramo delle bevande, che ha sede a Purchase, nello Stato Usa di New York, e in quello degli snack e del cibo confezionato, che invece sono basati a Chicago e a Plano, nel Texas. I licenziamenti sarebbero tesi a "semplificare l'organizzazione per operare in maniera più efficiente". (Was)