Sri Lanka: Banca mondiale approva stanziamento di finanziamenti finalizzati

- La Banca mondiale ha annunciato oggi d'aver approvato la richiesta dello Sri Lanka di accedere a fondi finalizzati dell'Associazione per lo sviluppo internazionale (Ida) per aiutare l'economia del Paese, che versa in una situazione di gravissima crisi. Tramite l'Ida, Colombo riceverà dalla Banca mondiale finanziamento finalizzato, assistenza tecnica e consulenza politica. L'accesso ai fondi allevierà le pressioni derivanti dal servizio del debito. (segue) (Inn)