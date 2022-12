Sri Lanka: Banca mondiale approva stanziamento di finanziamenti finalizzati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Sri Lanka, che ha dichiarato bancarotta a seguito di una gravissima crisi economico-finanziaria, ha raggiunto con il Fondo monetario un accordo preliminare a livello di funzionari lo scorso settembre, ma per il momento l'approvazione definitiva non è ancora una certezza, e il Paese può permettersi importazioni limitate, pagate utilizzando i proventi delle esportazioni, le rimesse dei lavoratori emigrati e le magre entrate del turismo, un settore che sta tentando di riprendersi dagli effetti della pandemia di Covid-19. Lo scorso aprile le riserve accessibili di valuta estera dello Sri Lanka hanno toccato il minimo record di 20 milioni di dollari, e attualmente ammontano a circa 300 milioni di dollari. Ufficialmente le riserve ammontano a 1,7 miliardi di dollari, che però includono 1,4 miliardi di un accordo di swap valutario con la Banca popolare cinese, inaccessibili a causa di una serie di condizioni restrittive. Il governatore della banca centrale singalese ha ribadito nel corso dell'intervista che in assenza di un accordo con il Fondo monetario, per il Paese sarà impossibile ottenere finanziamenti esteri. (segue) (Inn)