Sri Lanka: Banca mondiale approva stanziamento di finanziamenti finalizzati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ottenere il sostegno del Fondo, però, lo Sri Lanka necessita del sostegno dei suoi principali creditori: per questa ragione, il Paese è in corsa contro il tempo per giungere ad accordi di rinegoziazione del debito accumulato con Cina, Giappone e India. Colombo spera di presentarsi al Comitato esecutivo del Fondo entro dicembre con in mano una serie di "assicurazioni dei creditori": per ottenerle, la diplomazia singalese sta lavorando intensamente dietro le quinte, col coinvolgimento del presidente, dei ministri di governo e dei funzionari della banca centrale, come confermato questo mese a "Nikkei" dal ministro degli Esteri di quel Paese, Ali Sabry. "Stiamo parlando a tutti (i maggiori creditori) separatamente. Si tratta di una sorta di approccio bidimensionale", ha spiegato il ministro in una intervista. "Li abbiamo portati tutti allo stesso tavolo per condividere le informazioni, ma allo stesso tempo alcuni chiedono di avere discussioni bilaterali, come Cina e India", ha spiegato Sabry, che ha brevemente guidato anche il ministero delle Finanze. (Inn)