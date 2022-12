Corea del Nord: Pyongyang effettua ulteriori esercitazioni d'artiglieria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità di prima linea delle forze armate della Corea del Nord hanno sparato proiettili d'artiglieria al largo delle coste orientali e occidentali del Paese per il secondo giorno consecutivo, dopo aver lanciato 130 proiettili ieri, in risposta a manovre congiunte delle forze armate statunitensi e sudcoreane lungo il confine di fatto tra le due Coree. Lo Stato maggiore dell'Esercito popolare nordcoreano ha comunicato la manovra attraverso un comunicato. Alcuni dei proiettili sparati ieri sono finiti all'interno di una delle zone cuscinetto vicine al confine marittimo inter-coreano di fatto, oggetto di un accordo del 2018 per la riduzione delle tensioni tra i due Paesi. La Corea del Sud ha reagito al fuoco d'artiglieria inviando messaggi di avvertimento, come comunicato dal ministero della Difesa sudcoreana tramite una nota. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana "Korean Central News Agency" ("Kcna"), il Nord ha reagito al lancio di decine di "proiettili che il Sud avrebbe esploso nei pressi del confine tra i due Paesi. (segue) (Git)