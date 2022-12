Indonesia: parlamento approva criminalizza sesso fuori dal matrimonio e insulti alle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Indonesia ha approvato oggi una serie di emendamenti al Codice penale che criminalizzerà i rapporti sessuali al di fuori del vincolo del matrimonio, introducendo pene sino a un anno di reclusione. Lo riferiscono i media locali, secondo cui il presidente del Parlamento, Sufmi Dasco Ahmad, ha già convalidato il voto dei controversi provvedimenti. Gli emendamenti approvati oggi introducono anche il divieto di coabitazione prima delle nozze, e proibiscono gli insulti al presidente e le istituzioni statali, così come l'espressione di opinioni in contrasto con l'ideologia di Stato indonesiana, nota come "Pancasila". L'entrata in vigore della nuova versione del Codice penale, cui la politica indonesiana lavorava da decenni, potrebbe richiedere sino a tre anni. Commentando le indiscrezioni in merito alla radicale revisione del Codice penale, il viceministro della Giustizia indonesiano Edward Omar Sharif Hiariej aveva detto nei giorni scorsi di essere "orgoglioso di poter disporre di un codice penale in linea coi valori indonesiani". (segue) (Fim)