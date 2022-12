Indonesia: parlamento approva criminalizza sesso fuori dal matrimonio e insulti alle istituzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un funzionario del ministero della Giustizia e dei diritti umani, Albert Aries, ha difeso il contenuto degli emendamenti, definendoli necessari a proteggere le "istituzioni coniugali". Aries ha aggiunto che gli atti sessuali estranei al matrimonio potranno essere segnalati "solo da coniugi, genitori o figli", e che ciò "limiterà" la portata delle nuove disposizioni. Gli emendamenti di fatto criminalizzano anche i rapporti omosessuali, dal momento che in Indonesia il matrimonio tra coppie gay è vietato. Diversi gruppi per i diritti civili hanno già denunciato i nuovi provvedimenti come una stretta alle libertà civili e politiche, e uno slittamento del Paese verso l'intolleranza religiosa. L'ideologia Pancasila, su cui è fondato lo Stato indonesiano, si articola in cinque pilastri fondamentali: la fede dell'unico Dio; la giustizia e la civiltà umana; l'unità dell'Indonesia; la democrazia guidata dalla saggezza interiore dell'umanità, che si esprime negli atti deliberativi dei suoi rappresentanti; e la giustizia sociale per il popolo indonesiano. (Fim)