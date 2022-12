Malesia: Anwar su presunto scandalo fondi pandemici, "gravi violazioni procedurali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha avvalorato oggi le speculazioni in merito alla presunta mancata iscrizione a bilancio di spese multimiliardarie da parte dei precedenti governi, affermando che sui fondi per la pandemia sono state commesse "gravi violazioni procedurali" dal governo dell'ex premier Muhyiddin Yassin. Secondo il primo ministro, le spese legate alla mitigazione delle ricadute della pandemia hanno subito "rincari eccessivi", e concesse a "parti specifiche". Anwar, che ha assunto anche la delega di ministro delle Finanze, ha affermato che nel 2020 un eccesso di appalti è risultato in una "spesa smodata di quelle parti". "E' interessante che quanti hanno usato il termine 'cleptocrazia' come forma di critica siano a loro volta molto compromessi. Ci sono molti accordi a beneficio dei loro figli o generi", ha detto il premier, che è parso così voler difendere gli alleati di governo dell'Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno) e criticare Muhyiddin, che ora è leader di fatto dell'opposizione parlamentare. (segue) (Fim)