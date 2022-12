Malesia: Anwar su presunto scandalo fondi pandemici, "gravi violazioni procedurali" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il predecessore diretto di Anwar ed esponente dell'Umno, Ismail Sabri Yaakob, ha invece negato che mentre era a capo del governo il dipartimento del Tesoro abbia evitato di iscrivere a bilancio voci di spesa per ben 620 miliardi di ringgit (190 miliardi di dollari) sotto forma di manovre finanziarie e spese legate alla pandemia di Covid-19, a cavallo tra il 2020 e il 2021. L'accusa è stata pubblicata su alcuni account Twitter, secondo cui Ismail e il suo predecessore, Muhyiddin Yassin, non volevano che altri diventassero primi ministri a seguito delle elezioni del 19 novembre proprio per evitare che si facesse luce sulla questione. In un messaggio pubblicato sui suoi profili social, però, Ismail ha categoricamente negato il presunto scandalo finanziario: "Il valore di otto pacchetti di misure di stimolo (varati durante la pandemia) è stato di 530 miliardi di ringgit, e una vasta porzione non comportava spese del governo, come ad esempio le moratorie bancarie sui prestiti", ha scritto l'ex premier. "La spesa diretta dello Stato è stata di soli 10 miliardi di ringgit, e il loro stanziamento è stato approvato unanimemente dal governo". (Fim)