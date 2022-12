Usa: elezioni 2020, Corte Suprema respinge causa contro Dominion e Facebook

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso ieri di non accettare una causa intentata contro Dominion Voting Systems e Facebook in merito alle presunte influenze indebite esercitate dalle due società sulle elezioni presidenziali del 2020. Una petizione affinché la massima corte Usa si esprimesse in merito al contenzioso era stata presentata lo scorso settembre, ma è stata respinta, comportando di fatto l'archiviazione del processo. Nella causa intentata al costruttore di macchine per il voto elettronico e al social media Facebook si sosteneva che le due società fossero responsabili di "azioni concertate per interferire con le elezioni presidenziali del 2020 (...) anche attraverso uno sforzo teso a cambiare le norme elettorali senza approvazione legislativa, utilizzare macchine per il voto non affidabili e alterare i voti tramite processi di aggiudicazione illegittimi". La causa intentata contro Dominion era già stata respinta dalla Corte d'appello federale del 10mo circuito. (Was)