Italia-Usa: rapporto transatlantico al centro dell’intervento dell’ambasciatrice Zappia alla AmCham

- Nello scenario geopolitico attuale e’ diventata ancora piu’ urgente la necessità di rafforzare le relazioni internazionali tra “amici fidati”. Lo ua detto l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, nel suo intervento di saluto alla sedicesima edizione del “Transatlantic Award Gala Dinner" organizzato dalla camera di commercio Usa in Italia (AmCham) a Milano. “Stati Uniti ed Europa si sono riavvicinati”, ha detto l’ambasciatrice, sottolineanso l’importanza di strumenti quali il Consiglio Usa-Ue per la tecnologia e il commercio, riunitosi ieri a Washington, per cogliere le opportunità in essere e valorizzare la centralita’ dell’Italia, fermamente “ancorata alla solidarietà transatlantica e alla forte e strategica amicizia con gli Stati Uniti”. (segue) (Was)