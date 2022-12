Italia-Usa: rapporto transatlantico al centro dell’intervento dell’ambasciatrice Zappia alla AmCham (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso, preceduto dall’introduzione del presidente della camera di commercio, Luca Arnaboldi, l’ambasciatrice ha evidenziato che “l’Italia negli Usa è leader non solo nei settori tradizionali ma anche in quelli innovativi delle tecnologie emergenti, dove vantiamo una competenza impareggiabile, che si estende dalla meccanica, alle biotecnologie, dall’aerospazio all’energia all’industria della difesa”. Nel ribadire l’impegno dell’ambasciata a Washington per l’ulteriore rafforzamento della partnership economica bilaterale, l’ambasciatrice Zappia ha menzionato alcuni progetti promossi di recente dalla rappresentanza diplomatica italiana a Washington, sotto l’egida della Farnesina. La creazione del primo ''Italian Innovation and Culture Hub'' a San Francisco e il lancio del Transatlantic Investment Committee (Tic), oltre al rafforzamento della rete degli addetti scientifici negli Usa. L’evento, a cui è intervenuto anche il viceministro delle Imprese, Valentino Valentini, ha visto la consegna di importanti premi ad alcune aziende italiane ed Usa: Meta, EssilorLuxottica, Nice, Equinix, Aon, Sixth Street, Penske Automotive Italy, Milano Investment Partners, Baker Hughes, Algorand e Istituto Marangoni Miami. (Was)