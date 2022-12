Canada: ministra Commercio, candidatura Ipef ha pieno sostegno dei membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura del Canada per l'adesione alla Cornice economica per l'Indo-Pacifico (Ipef) gode del pieno sostegno dei Paesi membri. Lo ha dichiarato la ministra del Commercio canadese. Mary Ng, intervistata dal quotidiano "Nikkei" in concomitanza con la sua visita ufficiale in Giappone. "Abbiamo parlato con tutti i Paesi che già sono nell'Ipef", ha spiegato la ministra, secondo cui "non solo Stati Uniti e Giappone, ma tutti i Paesi hanno espresso un parere favorevole all'adesione del Canada". Come recentemente dichiarato al quotidiano dalla sua collega degli Esteri, Melanie Joly, l'Indo-Pacifico è una priorità di politica estera per il Canada, che la scorsa settimana ha pubblicato una strategia economica e diplomatica per la regione. "Entro il 2030 (...) un terzo della classe media mondiale sarà nella regione dell'Indo-Pacifico", ha sottolineato Ng. "Questo è il momento giusto per noi di approfondire le relazioni e crescere nell'Indo-Pacifico, si tratta di una enorme opportunità". Ottawa ha annunciato l'intenzione di aderire all'Ipef lo scorso ottobre: sarebbe il terzo Paese membro del G7 ad aderire al quadro di cooperazione commerciale ed economica dopo Usa e Giappone. (segue) (Git)