Canada: ministra Commercio, candidatura Ipef ha pieno sostegno dei membri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri hanno discusso temi quali la formazione professionale e le barriere non tariffarie. Come ricordato in apertura dell'evento dalla rappresentante del commercio Usa, Katherine Tai, gli Stati Uniti hanno concepito l'Ipef non come un formale accordo commerciale, ma come un partenariato incentrato soprattutto sulla definizione di regole e standard comuni. Il governo degli Stati Uniti ha già ospitato a luglio un incontro virtuale dei Paesi che hanno aderito all'iniziativa. La rappresentante del commercio Tai ha dichiarato alla vigilia dell'evento che gli Stati Uniti ambiscono a delineare un nuovo quadro di regole economiche per l'Indo-Pacifico che agevolino la prosperità regionale. Tai ha ribadito durante un evento online ospitato dal Carnegie Endowment for International Peace che l'iniziativa punta a spingersi "oltre un tradizionale accordo commerciale", e che nell'ambito dell'Ipef il commercio costituisce "una componente di un programma più ampio". "Ciò che stiamo davvero tentando di fare, in partenariato con questi Paesi, è di creare regole che agevolino flussi di lavoro" per promuovere "sostenibilità, resilienza e prosperità inclusiva per le nostre economie e per questa regione", ha affermato la funzionaria. (segue) (Git)