Canada: ministra Commercio, candidatura Ipef ha pieno sostegno dei membri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come spiegato nei mesi scorsi dalla rappresentante del commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai, l'Ipef non costituisce un accordo commerciale nella sua accezione tradizionale: la cornice non comporterà misure di natura tariffaria o di maggiore accesso ai mercati, anche per superare le resistenze dei sindacati Usa di orientamento progressista contrari a nuove liberalizzazioni di mercato. L'accordo si concentrerà invece su fronti quali l'omologazione delle regole e la cooperazione nelle catene di fornitura strategiche, come quelle dei semiconduttori. Secondo la segretaria del Commercio Raimondo, la nuova cornice è stata concepita secondo un approccio "più flessibile e innovativo", che dia priorità alla definizione di risposte comuni alle principali sfide emergenti. La segretaria ha affermato che la nuova Cornice economica eserciterà un'attrattiva anche per i Paesi che ancora non godono di un accesso privilegiato al mercato Usa, che attraverso la loro adesione potrebbero attrarre alcune delle aziende Usa in uscita dalla Cina. (Git)