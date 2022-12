Legge Bilancio: Upb, innalzamento tetto contante può tradursi in incremento evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La letteratura economica "è pressoché concorde nel sostenere che l’aumento dei pagamenti in contanti possa comportare un incremento dell’evasione. Da uno studio di Giammatteo et altri (2022) emerge che l’aumento del tetto ai contanti varato con la manovra del 2016 (da 1.000 a 3.000 euro) ha avuto l’effetto collaterale di far crescere l’economia sommersa. Un’analisi di Russo (2022) conclude invece che l’abbassamento adottato a fine 2011 (da 5.000 a 1.000 euro) ha contribuito a contenere l’evasione". Lo ha detto la presidente dell'Upb Lilia Cavallari in audizione alla commissione Bilancio alla Camera e al Senato sulla legge di Bilancio. (Rin)