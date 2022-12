Governo: Crosetto, Conte e altri fomentano odio, parole possono diventare benzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono politici che da mesi parlano di guerrafondai e mercanti d’armi, fomentando l’odio. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di “Quarta Repubblica” su “Rete4”. Il ministro ha così commentato le parole di un partecipante alla manifestazione di sabato scorso che ha detto che non si sarebbe “strappato i capelli” per un atto di violenza contro Crosetto. “Sono disgustato come cittadino, preoccupato come persona" e "quella mano è stata armata da chi, come Conte e alcuni giornalisti, ha fomentato l'odio”, ha affermato. Il ministro ha quindi parlato di una “opposizione indegna” e di “parole che possono diventare benzina”. (Res)