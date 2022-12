© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a quanto contenuto nella manovra, "la spesa sanitaria in rapporto al Pil si riduce fino al 6,1 per cento nei prossimi tre anni, un valore inferiore rispetto a quello del periodo pre-pandemia (nel 2019 era al 6,4 per cento)". Lo ha detto la presidente dell'Upb Lilia Cavallari in audizione alla commissione Bilancio alla Camera e al Senato sulla legge di Bilancio.(Rin)