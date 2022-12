Usa-Ue: Dombrovskis, incontro con Blinken positivo, più ottimista su pacchetto anti-inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, si è detto ottimista dopo la discussione avuta con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in merito alla legge statunitense anti-inflazione, che preoccupa più di uno Stato membro Ue sulle possibili conseguenze che potrebbe avere per l'economia comunitaria. Nel corso di una conferenza stampa a Washington, nell'ambito del Consiglio per il commercio e la tecnologia Ue-Usa (Ttc), Dombrovskis ha detto che "il Presidente Biden è stato molto chiaro nella sua dichiarazione: non ha mai inteso escludere gli alleati europei". Dombrovskis ha sottolineato poi l'utilità dell'incontro avuto con Blinken: "Ha aiutato a far progredire le cose per quanto riguarda la legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione. Quindi, direi che oggi usciamo da questa riunione un po' più ottimisti di quanto non fossimo all'inizio". "Abbiamo ancora molto lavoro da fare", ha concluso il vicepresidente della Commissione Ue, per il quale "la task force congiunta Ue-Usa continuerà il suo lavoro". (Was)