Ucraina: Crosetto, da governo ancora nessun decreto su invio armi

- Il governo non ha fatto nemmeno un decreto per inviare armi, “per inviare nemmeno uno spillo”, all'Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di “Quarta Repubblica” su “Rete4”. Per adesso “nessuna decisione è stata presa” e le armi che vengono mandate in Ucraina sono in esecuzione di “decisioni prese dal precedente governo”, ha detto Crosetto, ricordando che il precedente esecutivo era “sostenuto anche da Conte”. (Res)