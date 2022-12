Colombia: salito a 34 il bilancio dei morti in una frana nel dipartimento di Risaralda  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 34 il bilancio dei morti in una frana registrata ieri a Pueblo Rico, nel dipartimento di Risaralda, nell'ovest della Colombia. Lo ha confermato il governatore di Risaralda, Victor Manuel Tamayo in una dichiarazione alla stampa. La frana si è verificata nella serata di domenica 4 dicembre, quando parte di una montagna è crollata, portando con sé un pezzo della strada che collega i dipartimenti di Risaralda e Chocó, all'altezza di La Cabana, una zona rurale del comune di Pueblo Rico. La frana ha travolto un autobus che, partito da Cali, era diretto ai comuni di Condoto e Quibdó, nel dipartimento di Chocó. Secondo l'Unità nazionale per la gestione dei rischi e dei disastri (Ungrd), la frana è legata alle forti piogge che da settimane affliggono il Paese. In una pubblicazione su Twitter, il presidente colombiano, Gustavo Petro, ha manifestato "solidarietà alle famiglie delle vittime", e garantito che "avranno un sostegno completo da parte del governo nazionale". (Mec)