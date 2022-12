Giappone: Difesa, governo punta a una spesa di 43mila miliardi di yen in 5 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese ha rinunciato, almeno per il momento, a ricorrere a un inasprimento della pressione fiscale per finanziare il consistente aumento del bilancio della Difesa voluto dal primo ministro, secondo una fonte governativa citata dall'agenzia di stampa "Kyodo". Il governo continuerà a studiare misure tese ad assicurare una fonte di entrate stabile, che consenta al Paese di portare il bilancio della Difesa dall'1 al 2 per cento del prodotto interno lordo entro il 2027. Secondo la fonte, il governo definirà l'indirizzo generale dei piani di spesa in breve tempo, ma non includerà interventi sulla tassazione nel bilancio di previsione per l'anno 2023. (segue) (Git)