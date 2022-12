Giappone: Difesa, governo punta a una spesa di 43mila miliardi di yen in 5 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha dato ordine ai ministeri delle Finanze e della Difesa di approntare i piani necessari a reperire i fondi per raddoppiare il bilancio della Difesa nazionale, portandolo al 2 per cento del prodotto interno lordo entro l'anno fiscale 2027. Il Giappone, vincolato dal pacifismo costituzionale, ha limitato a lungo il bilancio della Difesa all'un per cento del Pil, equivalente a circa 5mila miliardi di yen (36 miliardi di dollari). Il ministero della Difesa ha stimato in 48mila miliardi di yen nell'arco dei prossimi cinque anni la cifra complessivamente necessaria a potenziare le capacità belliche del Paese per fronteggiare le nuove sfide regionali, prime fra tutte l'ascesa militare della Cina e i programmi balistico e nucleare della Corea del Nord. "Il bilancio della Difesa dev'essere urgentemente incrementato entro cinque anni", ha dichiarato Kishida durante un incontro di governo. "Dobbiamo assicurarci rapidamente i fondi necessari (...) e non possiamo permetterci di dire che non possiamo farlo a causa della scarsità di risorse finanziarie". (segue) (Git)