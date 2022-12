Grecia: Eurogruppo accoglie con favore riforme politiche intraprese dopo fine periodo di sorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Eurogruppo ha accolto con favore le riforme politiche realizzate dalla Grecia dopo la fine del periodo di sorveglianza rafforzata, attivato a seguito della crisi che ha colpito il Paese 12 anni fa e abbandonato, dopo l'ok delle autorità europee, nello scorso luglio. Durante l'Eurogruppo di oggi, i ministri delle Finanze della zona euro, hanno discusso i progressi compiuti dalla Grecia, con le specifiche misure di riforma concordate tra le istituzioni europee e le autorità greche e da completare entro l'autunno di quest'anno, sulla base della prima relazione di sorveglianza post-programma pubblicata il 22 novembre 2022. "In questo contesto", si legge in un comunicato stampa rilasciato oggi dall'Eurogruppo, viene accolta "con favore la valutazione delle istituzioni europee secondo cui, nonostante le difficili circostanze dovute alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, la Grecia ha intrapreso le azioni necessarie per completare i suoi impegni specifici e sono presenti le condizioni necessarie per confermare l'erogazione di un'ultima tranche di misure contingenti di politica del debito". In futuro, continuano i ministri delle finanze della zona euro, "l'attuazione continua di una strategia di crescita ambiziosa e di politiche fiscali prudenti continueranno a essere gli ingredienti chiave per la sostenibilità del debito. L'attuazione di specifici impegni di riforma e l'erogazione dell'ultima tranche di misure contingenti sul debito, come concordato oggi, segna la fine delle discussioni periodiche dell'Eurogruppo sulle misure contingenti sul debito a partire da giugno 2018". Nella conferenza finale della riunione di oggi, il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, si è congratulato con la Grecia "per aver intrapreso le azioni necessarie a rispettare gli impegni presi con l'Eurogruppo quattro anni fa, nonostante le circostanze molto difficili affrontate quest'anno". Questo apre la strada, ha proseguito Gentiloni, "all'attuazione dell'ultima, e particolarmente significativa, serie di misure sul debito. Si tratta di un'ottima notizia per la Grecia e dovrebbe inviare un forte segnale di fiducia agli investitori".