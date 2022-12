© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho ricevuto il Re di Giordania Abdullah II. Piena disponibilità a cooperare per favorire il processo di pace e la stabilità politica in Medio Oriente. Ho auspicato l’avvio di iniziative culturali per i giovani e sottolineato la necessità di tutelare le minoranze cristiane". Lo scrive su Twitter il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. (Rin)